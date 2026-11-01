بتكلفة 20 مليون جنيه.. إنشاء حائط ساند بترعة الصادي علي طريق كفر صقر – أبو كبير| صور

اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، من اللواء ا.ح محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة أبو كبير على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء حائط ساند بترعة الصادي بطريق «كفر صقر – أبو كبير»، وصولاً إلى قرية الغابة التابعة للوحدة المحلية بالحصوة، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٠ مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى ٧٠٪، والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق بالشرقية ،تمهيداً لتوسعته أمام حركة السيارات.

وأكد المحافظ أن تنفيذ الحائط الساند يستهدف حماية جسر الترعة من الانهيار، وتأمين الطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين، إلى جانب تغطية الترع بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بالمظهر الحضاري، فضلاً عن تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، بما ييسر الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بمختلف القطاعات، بما يسهم في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو كبير بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروع، وإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل، مع إلزام الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، ومراعاة المواصفات الفنية والقياسية المعتمدة، لضمان تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحائط الساند بترعة الصادي بطول ٢٥٠ متراً من إجمالي ٤٠٠ متر، بنسبة تنفيذ بلغت تقدر بما يقارب ٦٥٪، مؤكداً استمرار المتابعة والتنسيق لإزالة أي معوقات، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد، بما يحقق الاستفادة المرجوة منه ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.