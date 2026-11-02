أخبار التوك شو| «السيسي هو المستقبل».. أبو الغيط يكشف أسرارًا عن مخاوف عمر سليمان على مصر قبل أحداث 2011.. مفاجأة في مسابقة المعلمين المرحلة الخامسة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أزمة التمويل تضرب قنوات الإخوان.. خفض رواتب 60% وتوقعات بالإغلاق

تواجه وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان أزمة مالية متصاعدة، في ظل تراجع التمويل المخصص لها وتصاعد الخلافات الداخلية بشأن الأموال والنفوذ والسياسات التحريرية، وسط توقعات بإغلاق عدد من القنوات وإعادة هيكلة مؤسسات إعلامية مرتبطة بالجماعة خلال الفترة المقبلة.

أحمد أبو الغيط يحذر من الذكاء الاصطناعي: سباق أمريكا والصين يهدد مستقبل الإنسانية

حذر السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، من التداعيات المحتملة للتوسع المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا أصبحت تمثل تحولًا كبيرًا في مستقبل البشرية، وتحتاج إلى تعاون دولي يضمن ضبط استخدامها وعدم خروجها عن السيطرة.

عمرو أديب: قنوات الإخوان بالخارج تصرخ بسبب نقص التمويل

قال الإعلامي عمرو أديب إن القنوات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان بالخارج تعرضت لضغوط وضربات قوية، مشيرًا إلى أن هذه الوسائل بدأت تتحدث عن تراجع إمكانياتها المادية وعدم قدرتها على مواصلة العمل بالوتيرة السابقة.

أحمد بدوي: 70% من المصريين متوقع تسوقهم إلكترونيًا بنهاية العام.. وتحذيرات من المتاجر الوهمية

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن ارتفاع معدلات التسوق الإلكتروني في مصر، موضحًا أن نحو 68% من المصريين يتجهون حاليًا إلى الشراء عبر الإنترنت، مع توقعات بزيادة النسبة إلى 70% بنهاية العام الجاري.

متحدث الوزراء: الحكومة تعلن توصيات منتدى مصر على الموقع الرسمي خلال أيام

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حالياً على وضع مؤشرات لقياس أداء تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر، من خلال التنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والهيئات المعنية، موضحاً أن هذه المؤشرات تستهدف قياس مدى تحقيق المستهدفات المحددة لكل توصية.

البرلمان يحذر من المراهنات الإلكترونية.. الضحايا بمئات الآلاف وتشريعات جديدة مرتقبة

حذر أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من تنامي مخاطر المراهنات الإلكترونية، في ظل انتشار تطبيقات تستهدف المستخدمين وتدفعهم إلى الاستمرار في استخدامها لساعات طويلة، بما قد يؤدي إلى الوقوع في فخ الإدمان والخسائر المالية.

«السيسي هو المستقبل».. أبو الغيط يكشف أسرارًا عن مخاوف عمر سليمان على مصر قبل أحداث 2011

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، تفاصيل علاقته باللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، كاشفًا عن رؤيته للتطورات التي شهدتها مصر خلال أحداث عام 2011 ومخاوفه بشأن مستقبل البلاد.

يوسف الحسيني مدافعا عن نشأت الديهي: سؤاله لبوتين كان مهنيا جدا

دافع الإعلامي يوسف الحسيني، عن الإعلامي نشأت الديهي بعد حالة النقد الكبيرة التي تعرض لها بعد سؤال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في مؤتمر صحفي في روسيا.

من 65% إلى 71%| مفاجأة في مسابقة المعلمين المرحلة الخامسة.. ونائب يطالب «التعليم» بتفسير تغيير المعايير

أكد النائب أمير الجزار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وجود تساؤلات بشأن المرحلة الخامسة من مسابقة التعليم، موضحًا أنه تم رفع الوزن النوعي إلى 71%، رغم أن المراحل السابقة كانت تعتمد نسبة 65%.

