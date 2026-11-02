مياه القناة: الانتهاء من إصلاح الأعطال المفاجئة بالمحسمة والشروق والقنطرة شرق

أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، الانتهاء من كافة أعمال أصلاح الأعطال المفاجئة في شبكات مياه الشرب بقرية المحسمة، والشروق، والقنطرة شرق، وذلك بواسطة فنيو وعمال الشبكات، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين بإقليم محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأكد المهندس أحمد التراس، أنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغات عن أعطال كسور مفاجئة في شبكات خطوط مياه الشرب انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 6 بوصة المغذي لقرية المحسمة، وتم الانتهاء من اعمال الاصلاح، كما تم الانتهاء من عطل في كسر مفاجئ بماسورة مياه شرب رئيسية قطر 10 بوصة والمغذية لقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وتم الانتهاء من كافة أعمال العطل المفاجئ وأصلاح كسر في ماسورة مياه قطر 400 مم الخط المغذي من محطة التوطين بالقنطرة شرق الي المدينة القديمة، وذلك بمعرفة فنيو وعمال الشبكات.

مياه القناة : الانتهاء من اصلاح الاعطال المفاجئة بالمحسمة والشروق والقنطرة شرق

وقال رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، "، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بٌاليم القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالأضافة الي تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد.

وشدد المهندس أحمد التراس، على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لجميع مواقع العمل، ورصد أي معوقات تشغيلية والتعامل معها بصورة فورية، في إطار جهود الشركة للحفاظ على كفاءة أصولها التشغيلية والارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة لمواطني إقليم القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

أوضح المهندس أحمد التراس، أن اليقظة التامة وروح التعاون والاستعداد الجيد بين جميع العاملين وراء الانتهاء من أعمال اصلاح الاعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية والفرعية واعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا علي متابعته على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي.

وكان المهندس أحمد التراس، ترأس أعمال سحب مياه الصرف الصحي المتراكمة أسفل كوبري المستقبل، وأصلاح عطل بيارة التجميع الرئيسية الواقعة ضمن مسؤولية المنطقة الصناعية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنين، وعلي إثر ذلك تم فتح الطريق امام حركة سير السيارات المتجهة الي المنطقة الصناعية وبورسعيد أسفل كوبري المستقبل.