قبل ما تقول موافق.. 7 علامات تكشف لك شريك الحياة المناسب

يعد اختيار شريك الحياة من القرارات المصيرية التي لا تتوقف آثارها عند بداية العلاقة أو مرحلة الخطوبة، بل تمتد لتؤثر في تفاصيل الحياة اليومية والاستقرار النفسي والاجتماعي للطرفين، فالعلاقة الزوجية الناجحة لا تقوم على المشاعر وحدها، وإنما تحتاج إلى قدر من التفاهم والاحترام والوعي بطبيعة الاختلافات بين الرجل والمرأة، إلى جانب القدرة على تحمل المسؤولية وبناء حياة مشتركة.

وأكد الدكتور هادي عزيز استشاري العلاقات الاسرية عن أهمية الاختيار الواعي قبل الزواج، خاصة أن بعض الأشخاص قد ينجذبون إلى المظهر أو المستوى الاجتماعي أو الانبهار العاطفي، دون الالتفات إلى جوانب أكثر أهمية تظهر بوضوح بعد الارتباط، مثل طريقة التفكير، وأسلوب الحوار، والتعامل وقت الغضب، ومدى استعداد كل طرف لتقديم التنازلات والتعاون من أجل استمرار العلاقة.

وأكد هادي عزيز، استشاري العلاقات الأسرية، في تصريح حول اختيار شريك الحياة، أن الانجذاب العاطفي وحده لا يكفي لبناء علاقة زوجية مستقرة، موضحًا أن التوافق في القيم والأفكار وطريقة التعامل مع المواقف المختلفة من العناصر المهمة التي ينبغي الانتباه إليها قبل اتخاذ قرار الزواج.

الاحترام المتبادل أساس اختيار شريك الحياة

يأتي الاحترام في مقدمة المعايير التي يجب أن يبحث عنها الإنسان عند اختيار شريك حياته، فلا يمكن أن تستمر علاقة صحية في ظل التقليل من شأن الطرف الآخر أو السخرية من آرائه أو تجاهل مشاعره.

ولا يقتصر الاحترام على التعامل الجيد في الأوقات الهادئة، بل يظهر بصورة أكبر خلال الخلافات والمواقف الصعبة، عندما يختلف الطرفان في وجهات النظر، ويصبح كل منهما مطالبًا بالتعبير عن رأيه دون تجريح أو إهانة.

الأمان النفسي أهم من المظاهر

من العلامات المهمة التي ينبغي الانتباه إليها الشعور بالأمان النفسي مع الطرف الآخر، بحيث يستطيع كل شخص التعبير عن أفكاره ومخاوفه واحتياجاته دون أن يتعرض للاستهزاء أو التهديد أو التقليل من مشاعره.

فالعلاقة السليمة تمنح الطرفين مساحة للتعبير عن أنفسهما، ولا تجعل أحدهما مضطرًا إلى تغيير شخصيته باستمرار خوفًا من رد فعل الآخر، كما أن الشعور بالراحة والقبول يساعد على بناء الثقة ويقلل من التوتر داخل العلاقة. مع

كيف يكشف التعامل وقت الغضب شخصية شريك الحياة؟

لا تظهر طبيعة الإنسان في لحظات السعادة والاتفاق فقط، وإنما تتضح بصورة أكبر عندما يتعرض للضغط أو الغضب أو الاختلاف، لذلك من المهم ملاحظة الطريقة التي يتعامل بها الطرف الآخر مع المشكلات.

فالشخص الذي يستطيع التحكم في انفعالاته، والاستماع إلى وجهة النظر المختلفة، والبحث عن حلول بدلًا من تبادل الاتهامات، يمتلك مهارات مهمة تساعد على إدارة الحياة الزوجية.

أما تكرار الإهانة أو التهديد أو استخدام الصمت العقابي وسيلة للضغط، فهي سلوكيات لا ينبغي تجاهلها أو اعتبارها مجرد تفاصيل عابرة.

التوافق الفكري لا يعني التطابق في كل شيء

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن نجاح الزواج يتطلب تشابه الطرفين في جميع الاهتمامات والآراء، بينما الأهم هو وجود مساحة مشتركة تسمح لكل منهما بتقبل اختلاف الآخر.

ويشمل التوافق مناقشة القضايا الأساسية قبل الزواج، مثل طريقة إدارة الأموال، والإنجاب وتربية الأطفال، والعلاقة بالعائلتين، وتقسيم المسؤوليات، وطبيعة الحياة العملية والاجتماعية.

فكلما كانت هذه الموضوعات واضحة منذ البداية، قلت احتمالات حدوث صدامات ناتجة عن اختلاف التوقعات بعد الزواج.

تحمل المسؤولية والاستعداد لبناء أسرة

لا ينبغي أن يكون الاختيار قائمًا على الوعود والكلام الرومانسي فقط، بل يجب الانتباه إلى الأفعال ومدى قدرة الطرف الآخر على الالتزام وتحمل المسؤولية.

فالزواج يحتاج إلى مشاركة حقيقية في مواجهة الأعباء اليومية، واتخاذ القرارات، والتعامل مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ولا يمكن تحميل طرف واحد مسؤولية استمرار العلاقة أو حل جميع مشكلاتها.

علامات لا يجب تجاهلها قبل اتخاذ قرار الزواج

هناك بعض التصرفات التي تستدعي التوقف وإعادة تقييم العلاقة قبل اتخاذ قرار الارتباط، ومنها الغيرة المفرطة التي تتحول إلى سيطرة، ومحاولة عزل الطرف الآخر عن أسرته وأصدقائه، وعدم احترام الحدود الشخصية، والكذب المتكرر، والتهرب من المسؤولية، فضلًا عن التقليل المستمر من المشاعر والإنجازات.

كما يجب الانتباه إلى التناقض بين الكلام والتصرفات، لأن استقرار العلاقة يحتاج إلى الثقة والوضوح، وليس إلى وعود متكررة لا تتحول إلى أفعال.

هل يوجد شريك حياة مثالي؟

لا يعني الاختيار الصحيح العثور على إنسان خالٍ من العيوب أو المشكلات، فكل شخص لديه نقاط قوة وجوانب تحتاج إلى تطوير، لكن الفارق الحقيقي يكمن في القدرة على الاعتراف بالأخطاء والاستعداد للتغيير والتعامل مع الاختلاف باحترام.

وفي النهاية، فإن اختيار شريك الحياة يحتاج إلى التروي وعدم الاستعجال تحت ضغط السن أو المجتمع أو الخوف من تأخر الزواج، لأن القرار لا يتعلق بفترة الخطوبة فقط، وإنما بحياة مشتركة تتطلب المودة والتفاهم والمرونة وتحمل المسؤولية من الطرفين.