طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة وحال اعتراضه قام بالتعدى عليه بالسب وذلك بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ أول نوفمبر الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة.

وتم التحفظ على السيارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية.

