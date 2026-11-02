نجاة عبد الرحمن تكتب: صراع القوى

لم يعد العالم يعيش مرحلة انتقالية عابرة، بل يقف أمام تحولات عميقة تعيد تشكيل موازين القوة والنفوذ، وتفرض واقعًا دوليًا جديدًا تتراجع فيه القواعد التقليدية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالنظام العالمي الذي تشكل عقب الحرب الباردة بات يواجه اختبارًا غير مسبوق، في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وتزايد الصراعات الإقليمية، وتراجع قدرة المؤسسات الدولية على احتواء الأزمات أو فرض تسويات مستقرة.

تتجه الولايات المتحدة إلى الحفاظ على موقعها بوصفها القوة الأكثر تأثيرًا في النظام الدولي، لكنها تواجه تحديات متزايدة من الصين وروسيا، إلى جانب أزمات داخلية وخارجية تستنزف جانبًا من قدرتها على إدارة الملفات الدولية منفردة.

في المقابل، تعمل الصين على توسيع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي، مستفيدة من حضورها المتنامي في التجارة العالمية والاستثمارات والبنية التحتية. وهي لا تخوض المنافسة مع واشنطن من خلال المواجهة العسكرية المباشرة، بقدر ما تسعى إلى إعادة تشكيل موازين التأثير عبر الاقتصاد والتكنولوجيا والتحالفات.

أما روسيا، فتواصل التعامل مع الصراع الدولي باعتباره معركة لإعادة تثبيت مكانتها كقوة كبرى، وترفض القبول بنظام أمني أوروبي لا يراعي مصالحها الاستراتيجية. وهو ما يجعل العلاقة مع الغرب مرشحة لمزيد من التوتر، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الأوكرانية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.

ويظل الشرق الأوسط أحد أبرز ميادين التنافس الدولي، نظرًا إلى موقعه الجغرافي وثرواته وممراته البحرية وأهميته في معادلات الطاقة والأمن العالمي.

وتتصدر القضية الفلسطينية المشهد الإقليمي، في ظل استمرار تداعيات الحرب في قطاع غزة، وما خلفته من خسائر إنسانية وسياسية وأمنية. كما أعادت التطورات المرتبطة بالقضية التأكيد على أن غياب التسوية العادلة لا يؤدي إلى الاستقرار، بل يفتح الباب أمام دورات متكررة من التصعيد.

وفي الوقت نفسه، تواجه المنطقة تحديات تتجاوز حدود المواجهة المباشرة، من بينها أمن الملاحة في البحر الأحمر، والتنافس على النفوذ، وتداخل المصالح الإقليمية والدولية، فضلًا عن هشاشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في عدد من الدول.

وتمثل إيران عنصرًا محوريًا في معادلة الأمن الإقليمي، بسبب برنامجها النووي وشبكة علاقاتها الإقليمية وقدراتها الصاروخية. وتظل العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل واحدة من أكثر الملفات قابلية للتصعيد.

وتكمن خطورة هذا الملف في أن أي مواجهة واسعة لن تظل محصورة في نطاق جغرافي ضيق، بل يمكن أن تمتد آثارها إلى أسواق الطاقة والملاحة والتجارة الدولية، وأن تفرض على دول المنطقة حسابات أمنية واقتصادية جديدة.

وفي المقابل، تظل الحلول الدبلوماسية، رغم صعوبتها، أقل كلفة من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد يصعب التحكم في مساراتها أو تحديد نهايتها.

ولا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تمثل اختبارًا أساسيًا لقدرة النظام الدولي على إدارة الصراعات الكبرى. فقد تجاوزت الحرب حدود المواجهة بين موسكو وكييف، لتتحول إلى صراع أوسع على شكل الأمن الأوروبي ومستقبل العلاقات بين روسيا والغرب.

كما كشفت الحرب عن أهمية الصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد والطاقة، وأعادت الاعتبار إلى القوة العسكرية باعتبارها أداة مؤثرة في السياسة الدولية.

وبينما تتحمل أوكرانيا العبء الأكبر من الدمار والخسائر البشرية، تواجه الدول الأوروبية تحديًا مزدوجًا يتمثل في دعم الأمن القاري والحفاظ على استقرار اقتصاداتها، في ظل ارتفاع تكاليف الدفاع وتراجع اليقين بشأن مستقبل العلاقة مع روسيا.

ولم تعد السياسة الدولية منفصلة عن الاقتصاد، بل أصبحت القرارات الاقتصادية جزءًا أساسيًا من أدوات الصراع بين القوى الكبرى. فالعقوبات التجارية والقيود التكنولوجية والتحكم في سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة تحولت جميعها إلى وسائل للضغط وتحقيق المكاسب الاستراتيجية.

وتكشف التحولات الراهنة عن هشاشة الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة، سواء كانت حروبًا أو اضطرابات في الممرات البحرية أو تقلبات في أسعار الطاقة والغذاء. كما أن استمرار التنافس بين الولايات المتحدة والصين يضع التجارة العالمية أمام احتمالات إعادة ترتيب سلاسل الإنتاج والاستثمار، بما قد يرفع التكاليف ويزيد الضغوط التضخمية.

وتواجه الدول النامية تحديات أكبر، لأنها غالبًا ما تكون أكثر تأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف التمويل وتقلبات العملات، فضلًا عن محدودية قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وتقف مصر في قلب هذه التحولات بحكم موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي، وارتباط مصالحها المباشرة بأمن الشرق الأوسط والبحر الأحمر وشرق المتوسط.

وتمنح هذه المكانة القاهرة أهمية استراتيجية في معادلات الأمن الإقليمي، لكنها تضعها أيضًا أمام تحديات متزايدة، خصوصًا في ظل اضطراب الملاحة البحرية وتأثر حركة التجارة عبر قناة السويس بالتوترات الإقليمية.

كما تواجه مصر ضغوطًا اقتصادية ترتبط بارتفاع تكلفة الواردات والتمويل، وتقلبات الأسواق العالمية، وتأثر قطاعات حيوية بالتطورات الخارجية. وهو ما يجعل الاستقرار الإقليمي عاملًا مهمًا في حماية المصالح الاقتصادية المصرية وتعزيز فرص النمو.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تنويع الشراكات الدولية، وعدم الارتهان لمحور واحد، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى، بما يتيح هامشًا أوسع للحركة السياسية والاقتصادية.

وتفرض طبيعة المرحلة على السياسة الخارجية المصرية مواصلة تبني نهج يقوم على التوازن والواقعية، والتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، مع حماية المصالح الوطنية والأمن القومي.

وتتطلب هذه المعادلة إدارة دقيقة للعلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية، وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

كما أن دور مصر في الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يظل مرتبطًا بقدرتها على الجمع بين التحرك الدبلوماسي والحفاظ على الاستقرار، ودعم مسارات التسوية التي تمنع اتساع دائرة الصراع.

ولا تقتصر أهمية هذا الدور على البعد السياسي، بل تمتد إلى حماية الأمن الاقتصادي، وتأمين الممرات البحرية، والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولة.

ومن أبرز ملامح المرحلة الراهنة تراجع قدرة المؤسسات الدولية على التعامل الفاعل مع الأزمات الكبرى. فالأمم المتحدة ومجلس الأمن يواجهان صعوبات واضحة في فرض الالتزام بالقانون الدولي، خصوصًا عندما تتعارض المصالح المباشرة للقوى الكبرى مع القرارات والمبادئ الدولية.

وقد أدى استخدام حق النقض وتضارب المواقف الدولية إلى إضعاف الثقة في قدرة النظام متعدد الأطراف على تحقيق العدالة أو منع الحروب.

ولا تكمن المشكلة في غياب القواعد الدولية بقدر ما تكمن في غياب الإرادة السياسية لتطبيقها بصورة متساوية. فازدواجية المعايير تضعف شرعية المؤسسات الدولية، وتمنح الدول الكبرى مساحة أوسع للتصرف وفق حساباتها الخاصة.

ومن ثم، فإن إصلاح النظام الدولي لم يعد مجرد مطلب سياسي أو قانوني، بل أصبح ضرورة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار العالمي، ومنع تحول التنافس بين القوى الكبرى إلى صراعات مفتوحة.

إن العالم يتجه إلى مرحلة تتراجع فيها قدرة قوة واحدة على فرض إرادتها، من دون أن يظهر حتى الآن نظام بديل قادر على إدارة التوازنات الدولية بصورة مستقرة.

وتكمن خطورة هذه المرحلة في أن تعدد مراكز القوة لا يعني بالضرورة قيام نظام أكثر عدالة، بل قد يؤدي إلى زيادة الصراعات إذا غابت القواعد المشتركة وآليات إدارة الخلافات.

وبالنسبة إلى دول المنطقة، فإن التعامل مع هذا الواقع يتطلب تعزيز القدرات الذاتية، وتنويع العلاقات الدولية، وتحصين الاقتصادات الوطنية، وتطوير أدوات العمل الدبلوماسي، بعيدًا عن سياسات المحاور والاستقطاب الحاد.

أما مصر، فإن قدرتها على التعامل مع هذه التحولات ستظل مرتبطة بمدى نجاحها في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وأولويات التنمية، واستثمار موقعها الجغرافي وثقلها السياسي في بناء شراكات تحقق مصالحها الوطنية.

في النهاية، لا يبدو أن العالم مقبل على عودة سريعة إلى حالة من الاستقرار الدولي، بل على مرحلة طويلة من إعادة ترتيب النفوذ وموازين القوة. وبين صراع المصالح وتنافس المحاور وتراجع المؤسسات، ستظل الدول الأكثر قدرة على حماية مصالحها وتنويع خياراتها وتعزيز اقتصادها هي الأقدر على عبور هذه المرحلة.

إنه عالم صراع القوى؛ عالم لا تحسمه الشعارات، بل تفرض مساراته موازين القوة، ووضوح الرؤية، والقدرة على قراءة التحولات قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب احتواؤها.