تحسين النظافة العامة وتقليم الأشجار والنخيل بمنطقة السنانية بدمياط

تابع فريق الرصد البيئي بإدارة المتابعه بمحافظة دمياط، التابعة للإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة دمياط ، برئاسة محمود فايد، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة الأستاذ وحيد عبدربه، أعمال النظافة وتقليم الأشجار والنخيل بمنطقة السنانية.

وشملت الأعمال تقليم الأشجار والنخيل، وتجميع ورفع نواتج التقليم والمخلفات من جانبي الطريق، باستخدام المعدات وسيارات النقل اللازمة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، والحرص على سرعة التعامل مع تجمعات المخلفات، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وبمتابعة الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ.