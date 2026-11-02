جهود مكثفة للوحدات المحلية بدمياط للارتقاء بمستوى النظافة والإنارة

تواصل الوحدات المحلية بمختلف أنحاء محافظة دمياط جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ حملات النظافة ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة، إلى جانب متابعة مشروعات الرصف والتطوير والتعامل مع شكاوى المواطنين.

مدينة ميت أبو غالب

تابعت الوحدة المحلية أعمال النظافة الصباحية ورفع تجمعات القمامة والمخلفات، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة والأسلاك الكهربائية بعدد من المناطق.

كما تم تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومتابعة انتظام العمل به، والاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على سرعة فحص طلباتهم، إلى جانب المرور على السوق للتأكد من إعلان الأسعار والالتزام بالنظافة وعدم وجود إشغالات.

وشملت الجهود المرور على موقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة وحسن معاملة الركاب، فضلًا عن متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع بمنطقة الفنتاس، ضمن الخطة الاستثمارية وبالتنسيق مع مديرية الطرق، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد. كما تم ري ورعاية أحواض الزرع بمدخل المدينة.

مركز ومدينة كفر سعد

ونفذت الوحدة المحلية حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمركز ومدينة كفر سعد، إلى جانب تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات بقرية كفر شحاتة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي هيئة الري، بإجمالي مساحة بلغت 221 مترًا مربعًا.

كما نُفذت حملة مكبرة بقرية التوفيقية لإزالة التعديات على الطريق العام والأرصفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة، تم تنفيذ أعمال مكافحة القوارض والحشرات بالوحدة المحلية بالوسطاني، بالتعاون مع وحدة الملاريا بكفر سعد، واستهدفت المناطق المحتمل انتشار القوارض بها، إلى جانب محيط الترع والمصارف.

وتابعت الوحدة المحلية سير العمل بالمركز التكنولوجي وملفات التصالح، مع التأكيد على سرعة إنهاء الملفات المستوفاة، كما تم المرور على عدد من المخابز بقرية التوفيقية للتأكد من جودة الخبز والأوزان ومطابقتها للمواصفات المقررة.

مدينة السرو

تواصلت أعمال النظافة على مدار الورديات الصباحية ونصف النهارية، وشملت الشوارع الداخلية وكورنيش النيل، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة.

كما تمت متابعة العمل بالمركز التكنولوجي، ومراجعة ملفات التصالح والنماذج والطلبات المقدمة، مع توجيه العاملين بسرعة إنجاز الملفات المستوفاة، والاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على حلها.

مدينة دمياط والقرى التابعة

واستجابة لشكاوى المواطنين، تم تنفيذ حملة بشارع نافع للتعامل مع عدد من المقاهي التي تعمل دون ترخيص، حيث جرى تشميعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب رفع الإشغالات والتعديات وفتح الطريق أمام حركة المشاة.

كما نُفذت حملة بقرية شطّا لمتابعة تحصيل مستحقات الدولة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوحدة المحلية.

وأكدت محافظة دمياط استمرار المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات الخدمية، والتعامل الفوري مع أوجه القصور وشكاوى المواطنين، مع مواصلة جهود تحسين مستوى النظافة والإنارة والطرق، والتصدي لكافة أشكال التعديات والإشغالات، بما يحقق الانضباط ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.