موعد جنازة وعزاء محمد سويلم عضو الهيئة العليا بحزب الوفد

كشفت مصادر داخل حزب الوفد ، عن موعد جنازة الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأكدت المصادر ، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أنه من المقرر أن تكون جنازة الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في برمبال القديمة بعد صلاة العصر غدا والعزاء في مسجد النصر يوم الأربعاء بالمنصورة.

وفاة محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

وأعلن طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق وعضو مجلس الشيوخ السابق، منذ قليل وفاة محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأكد تهامي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الراحل محمد حلمي سويلم توفي أثناء تقديمه واجب العزاء في شقيقة محمد شعيع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في المنصورة.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق وعضو مجلس الشيوخ السابق، إلى أن الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سقط مغشيا عليه وهو في جنازة شقيقة محمد شعيع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، ثم تم نقله إلى المستشفي إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وكان قد فاز منذ أيام الراحل محمد حلمي سويلم بعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد التي أجريت يوم الجمعة الماضية.