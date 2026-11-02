حياة أولادنا في خطر.. استغاثة عاجلة بسبب حفرة صرف صحي تهدد تلاميذ قرية الحبيلات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد وجود حفرة صرف صحي عميقة بقرية الحبيلات بمحافظة قنا، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، في ظل ما تمثله من خطورة على حياة المواطنين، خاصة التلاميذ الذين يضطرون إلى المرور من الطريق بشكل يومي للذهاب إلى مدارسهم.

وظهر في مقطع الفيديو استغاثة من الأهالي بسبب الحفرة، مرددين: «أولادنا مش عارفين يروحوا المدرسة»، في إشارة إلى صعوبة مرور الطلاب من الطريق وخوفهم من تعرضهم للسقوط داخل الحفرة.

وأكد الأهالي أن الحفرة يتجاوز عمقها مترين، وتشكل خطرًا على حياة المارة، لا سيما الأطفال والتلاميذ، مشيرين إلى وجود مياه في موقع الحفر، تسببت في انهيار جوانبها، وهو ما يزيد من خطورة الوضع ويجعل المرور بالمنطقة أمرًا غير آمن.

وطالب أهالي قرية الحبيلات بمحافظة قنا الجهات المعنية بسرعة التدخل لمعاينة موقع الحفرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق، والعمل على إنهاء أعمال الصرف الصحي ومعالجة المشكلة في أسرع وقت، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لوقوع أي حوادث، خاصة مع اضطرار التلاميذ إلى استخدام الطريق يوميًا للوصول إلى مدارسهم.