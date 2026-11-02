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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كلب ضال يثير الذعر في جهينة.. إصابة 5 مواطنين بينهم طفل وسيدة مسنة جراء العقر بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصيب 5 مواطنين، بينهم طفل لم يتجاوز 7 سنوات وسيدة مسنة تبلغ 65 عامًا، بجروح سطحية متفرقة؛ إثر تعرضهم لعقر كلب بنجع الجبل التابع لمركز جهينة شمال محافظة سوهاج، في واقعة استدعت نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية والحصول على المصل المضاد للعقر.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغًا يفيد بتعرض عدد من المواطنين للعقر بواسطة كلب بنجع الجبل بدائرة مركز جهينة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور، تم التعامل مع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى جهينة، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، وتلقوا الإسعافات الأولية، إلى جانب حصولهم على المصل المضاد للعقر، وفق الإجراءات الطبية المتبعة، للاطمئنان على سلامتهم والوقاية من المضاعفات المحتملة.

وننشر اسماء المصابين كل من:" رضا ج. ع، 28 عامًا، وأحمد إ. ع، 23 عامًا، وخديجة ع. ع، 65 عامًا، ومالك م. إ، 7 سنوات، وشيماء إ. ع، 13 عامًا"، وتنوعت الإصابات بين جروح سطحية في مناطق مختلفة من الجسم، شملت الظهر واليد والكتف والساق، فيما لم تسفر الواقعة عن وقوع أي حالات وفاة.

وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل المستشفى، مع حصولهم على المصل المضاد للعقر، ومتابعة حالتهم الصحية للاطمئنان عليهم.

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