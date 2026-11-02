محافظ الغربية: ضبط 3.8 طن دقيق بلدي مدعم و2000 رغيف بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي لمحاولات التلاعب بمنظومة الخبز المدعم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 3.8 طن (76 شيكارة) دقيق بلدي مدعم في وقائع تصرف وتجميع وتهريب، من بينها 50 شيكارة في إحدى الحملات، و7 شكاير أثناء تهريبها على تروسيكل بدون لوحات معدنية، وشيكارتين مخبأتين داخل أحد المخابز، إلى جانب ضبط 2000 رغيف بلدي مدعم داخل مركبة رباعية قبل بيعها بالسوق السوداء.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أسفرت الحملات عن تحرير 285 محضرًا ومخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز، والامتناع عن الصرف، والتوقف عن الإنتاج دون تصريح، والمبيعات الوهمية، وعدم وجود موازين وسجلات، وعدم تمكين المفتشين من أداء أعمالهم.

حملات رقابية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حسم مع محاولات التلاعب بمنظومة الخبز المدعم، مشددًا على حماية الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.