محافظ الغربية: حملات مفاجئة ومستمرة على المخابز لضبط الأوزان والمواصفات والتصدي لأي تلاعب بالدقيق المدعم

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بقرى سبطاس وكفر سبطاس وكفر علوان بمركز طنطا، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات بالقرى المستهدفة عن تحرير 10 محاضر تموينية لمخالفات متنوعة، شملت 3 مخالفات لنقص وزن الخبز بمقدار 19 جرامًا، ومخالفة لنقص الوزن بمقدار 18 جرامًا، و3 مخالفات لعدم وجود لوحة تشغيل، و3 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجين، فيما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 5 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات المقررة، ليصل إجمالي المحاضر بالمناطق المستهدفة إلى 15 محضرًا. وفي السياق ذاته، أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات بإدارة تموين السنطة أسفرت عن تحرير 4 محاضر، شملت 3 مخالفات لنقص وزن الخبز ومخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

تحرك تنفيذي عاجل

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر التي أسفرت عنها الحملات التموينية والرقابية 19 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.