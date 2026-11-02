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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستقبل الإعلام العربي ما بعد الحروب يجمع الخبراء بمشاركة إيجيبشن إنتربرايز

المششاركون في الندوة
المششاركون في الندوة
الديب أبوعلي

شارك مركز إيجيبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية في الندوة العلمية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، تحت عنوان "مستقبل الإعلام العربي بعد الحروب والأزمات: نحو تعزيز الوعي الجمعي وبناء الثقة العامة".

ومثّل المركز في الندوة محمد عبد الحليم، مدير المركز، وأمنية رشاد، المنسق الإعلامي للمركز.

مستقبل الإعلام العربي 

وناقشت الندوة مستقبل الإعلام العربي في ظل تصاعد الحروب والأزمات، والتحديات التي تفرضها البيئة الإعلامية الراهنة، والمتعلقة بتدفق المعلومات وانتشار الأخبار المضللة، وتأثير الخطاب الإعلامي في تشكيل الوعي الجمعي، فضلًا عن دور المؤسسات الإعلامية في ترسيخ الثقة العامة وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل مع الأزمات.

وتأتي مشاركة المركز في إطار اهتمامه بقضايا الإعلام والاتصال الاستراتيجي، وتحليل التحولات المؤثرة في الرأي العام والمجال العام، وحرصه على المشاركة في الحوارات البحثية والمؤسسية العربية، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا ذات الأولوية في المنطقة.

الجامعة العربية التضليل جامعة الدول العربية جامعة القاهرة كلية اﻹعلام جامعة القاهرة مستقبل الإعلام العربي الحروب

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