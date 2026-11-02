عضو بالحزب الجمهوري: مجلس الشيوخ لن يمتلك على الأرجح الأصوات الكافية لإزاحة ترامب

قالت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري، إنه في حال فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، فمن المرجح أن يصوت مجلس النواب على عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أن المجلس يضم 435 عضوًا، ويتطلب عزل الرئيس الحصول على 219 صوتًا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج مطروح للنقاش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إزاحة الرئيس تتطلب الحصول على 67 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهو ما اعتبرته أمرًا غير محتمل، مشيرة إلى أن عزل ترامب وتولي جيه دي فانس رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ليس سيناريو مرجحًا.

وأوضحت أن سيطرة الديمقراطيين على أغلبية المجلسين ستدفعهم إلى وقف التشريعات التي يسعى ترامب إلى تمريرها، فضلًا عن استدعاءات للمثول والإدلاء بالشهادات، والاعتراض على كل ما يطرحه.

وأكدت تشابمان أن ترامب سيحتاج إلى تأييد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لمساندة ما يريد تمريره، متوقعة أن يكون مقيدًا خلال العامين المقبلين، وأن تتعرض مشروعاته، ومن بينها قاعة الحفلات والأمور التي يريد تنفيذها في البيت الأبيض، للعرقلة.