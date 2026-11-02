رئيس الوفد ينعى المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا بالحزب

نعى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، ببالغ الحزن والأسى، المحاسب محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والحزبي.

أبناء الوفد المخلصين

وأكد الدكتور السيد البدوي أن الفقيد كان أحد أبناء الوفد المخلصين، الذين قدموا جهودًا مخلصة في خدمة الحزب والوطن، وشغل عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد، كما تولى عضوية المكتب التنفيذي، ورئاسة اللجنة العامة للحزب بمحافظة الدقهلية لأكثر من دورة.

وتقدم رئيس حزب الوفد بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى جموع الوفديين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.