محافظ كفرالشيخ يكرم مدرسة محمود المغربي الابتدائية بدسوق لحصولها على المركز الثاني عربيًا في «تحدي القراءة العربي»

كرم محافظ كفرالشيخ المهندس إبراهيم مكي،اليوم الاثنين، مدرسة محمود المغربي الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بعد فوزها بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة «تحدي القراءة العربي» بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فئة المدرسة المتميزة، من بين 138 ألف مدرسة مشاركة، في إنجاز يعكس تميز المدرسة وجهودها في نشر ثقافة القراءة والمعرفة بين الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وأحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

شهد التكريم حسن بسيوني علي إبراهيم، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، وحميدة أحمد موسى، مديرة المدرسة، ومنى أنيس الشرقاوي، منسقة المدرسة، ومنى أبو المكارم النجار، أخصائية المكتبة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن هذا الإنجاز تحقق بمشاركة 1400 طالب وطالبة بالمدرسة، تمكنوا من قراءة وتلخيص أكثر من 50 كتابًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل يعكس نجاح المدرسة في غرس حب القراءة لدى الطلاب، وتنمية معارفهم ومهاراتهم الثقافية، وتعزيز قدرتهم على البحث والاطلاع.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن حصول المدرسة على المركز الثاني عربيًا يمثل إنجازًا تعليميًا وثقافيًا مشرفًا، ويؤكد أهمية القراءة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوعي وتنمية الفكر والإبداع، مشيدًا بجهود إدارة المدرسة والمعلمين والقائمين على الأنشطة الثقافية في تحقيق هذا التميز.