أحمد موسى يحذر من تداعيات تصاعد التوترات الدولية ويطالب بكشف مخزون الوقود والسلع الاستراتيجية

دعا الإعلامي أحمد موسى إلى رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة على الساحة الدولية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على أسواق الطاقة وأسعار السلع ومعدلات التضخم.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أهمية تحرك الحكومة وفق خطط واضحة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، خاصة أن استمرار الصراعات الإقليمية قد يؤثر على إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية، وينعكس بالتالي على الأوضاع الاقتصادية.

وشدد على ضرورة توضيح الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتأمين احتياجات السوق المحلية، مطالبًا بالكشف عن حجم المخزون الاستراتيجي من الوقود والسلع الغذائية الأساسية، ومدى جاهزية الدولة للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا مع لجنة الأزمات لمتابعة استعدادات الدولة والتعامل مع تداعيات المستجدات الإقليمية والدولية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب استعدادًا مبكرًا وخططًا بديلة تضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار موسى إلى أن تداعيات أي تصعيد عسكري قد لا تقتصر على أطراف الصراع، بل يمكن أن تمتد إلى مختلف دول العالم من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتوريد، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة للموقف والاستعداد للتعامل مع المتغيرات.

واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستعداد لجميع الاحتمالات، قائلًا: «لازم نستعد لكل السيناريوهات.. وربنا يستر على العالم، محدش يعرف بكره هيحصل إيه».