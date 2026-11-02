الضرائب: اللي هيشتري الصكوك الضريبية هيكون المدفوع في وقت الإقرار الضريبي أقل

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الصكوك الضريبية أداة مالية يكتتب بها الممول بجزء من مستحقاته الضريبية الماضية ويحصل مقابل هذا الاكتتاب على عائد والصك وعائده يستخدما لسنوات في سداد المستحقات الضريبية عند تقديم الإقرار الضريبي .



وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" كل ممول له فترة ضريبية والشخص الطبيعي الفترة الضريبية تبدأ من 1 يناير وتنتهي 31 ديسمبر ".

واكمل رجب محروس :" اللي هيشتري الصكوك الضريبية هيكون المدفوع في وقت الإقرار الضريبي أقل ".



ولفت رجب محروس:" الصكوك الضريبية الهدف منها توفير حزمة تيسيرات ضريبية للأفراد وهناك نص في القانون يتيح إصدار صكوك بعائد معفي من الضريبة ".