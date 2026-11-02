مفيدة شيحة: الرومانسية الكورية غيّرت مواصفات فتى أحلام البنات

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة النهار وان، فقرة خاصة للحديث عن مواصفات فتى أحلام البنات، مؤكدة أن الصورة الرومانسية التي تحلم بها الفتيات تغيرت بشكل كبير، بعدما أصبحت الدراما الكورية مصدر إلهام جديد للعلاقات العاطفية.

وقالت مفيدة شيحة إن كل فتاة تمتلك صورة رومانسية خاصة عن فتى أحلامها، لكن الدراما الكورية الجنوبية نجحت في تغيير الكثير من المفاهيم، بعدما قدمت نماذج مختلفة للرجل الذي يجمع بين الرومانسية والذكاء والاهتمام بالتفاصيل، بعيدًا عن فكرة الثراء والمظاهر المادية.

قررت مشاهدة أحد المسلسلات الكورية الجنوبية

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة أنها قررت مشاهدة أحد المسلسلات الكورية الجنوبية، لتكتشف خلال أحداثه تفاصيل أبهرتها في شخصية البطل، موضحة أن ما جذبها لم يكن امتلاكه للمال أو المظاهر، وإنما تصرفاته الإنسانية والرومانسية التي جعلته نموذجًا مختلفًا للرجل الذي تتمناه المرأة.

وأشارت إلى أحد المشاهد الرومانسية التي لفتت انتباهها، عندما كان البطل يقف بجوار زوجته على شاطئ البحر، وبمجرد شعوره بأنها بدأت تشعر بالبرد، خلع سترته وقدمها لها، معتبرة أن هذه التفاصيل البسيطة تعكس اهتمام الرجل الحقيقي بالمرأة وقدرته على التعبير عن مشاعره بأفعال تلقائية.

وتطرقت مفيدة شيحة إلى مشهد آخر وصفته بالصادم من شدة إعجابها به، حين تدخل البطل بذكاء لحل خلاف بين والدته وزوجته، وتمكن من احتواء الأزمة بطريقة حافظت على كرامة الطرفين، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، مؤكدة أن هذا التصرف يعكس نضج الرجل وقدرته على إدارة العلاقات الأسرية بحكمة.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بالتأكيد على أن الرومانسية لم تعد تقتصر على الكلمات المعسولة أو الهدايا باهظة الثمن، بل أصبحت ترتبط بالاهتمام والتقدير والاحتواء، قائلة: «إحنا مش هنقبل غير الرومانسية الكورية في أبسط أنواعها وأشكالها»، في إشارة إلى أن التفاصيل الصغيرة والمواقف الإنسانية باتت تصنع الفارق الحقيقي في مواصفات فتى أحلام البنات.