قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الجيوش الفرنسية: التعاون الدفاعي مع السعودية يستهدف استعادة حرية الملاحة وتعزيز الأمن بالمنطقة
عمرو أديب: علبة الجبنة البيضاء لا يمر عليها 15 يوم وسعرها بيزيد
استنفار الدفاع الجوي الإيراني.. سماع دوي 5 انفجارات في سماء جزيرة قشم
محمد فتحي: قضية غسل الأموال عبر تيك توك في تركيا كُشفت بسبب ارتفاع الأموال مقارنة بعدد المشاهدين
نجوى فؤاد: حالتي مستقرة حاليًا .. وأشرف زكي ماسابنيش لحظة |خاص
أيمن محسب: غياب الإطار القانوني لصناع المحتوى يهدد الأمن المجتمعي والاقتصاد الرقمي
القبض على نجار تعدى على طليقته بالضرب في القليوبية
كريم فهمي يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. ويحذر من تداول الشائعات
إبراهيم ربيع: أزمات مالية وانقسامات داخلية تهدد مستقبل جماعة الإخوان
أحمد جلال يكشف كواليس تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية لأوناش رفع الأثقال
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر
تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب اللبناني| قصف مدفعي وغارات على بلدات عدة.. وهدم منازل في زوطر الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة: الرومانسية الكورية غيّرت مواصفات فتى أحلام البنات

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة
عادل نصار

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة النهار وان، فقرة خاصة للحديث عن مواصفات فتى أحلام البنات، مؤكدة أن الصورة الرومانسية التي تحلم بها الفتيات تغيرت بشكل كبير، بعدما أصبحت الدراما الكورية مصدر إلهام جديد للعلاقات العاطفية.

وقالت مفيدة شيحة إن كل فتاة تمتلك صورة رومانسية خاصة عن فتى أحلامها، لكن الدراما الكورية الجنوبية نجحت في تغيير الكثير من المفاهيم، بعدما قدمت نماذج مختلفة للرجل الذي يجمع بين الرومانسية والذكاء والاهتمام بالتفاصيل، بعيدًا عن فكرة الثراء والمظاهر المادية.

قررت مشاهدة أحد المسلسلات الكورية الجنوبية

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة أنها قررت مشاهدة أحد المسلسلات الكورية الجنوبية، لتكتشف خلال أحداثه تفاصيل أبهرتها في شخصية البطل، موضحة أن ما جذبها لم يكن امتلاكه للمال أو المظاهر، وإنما تصرفاته الإنسانية والرومانسية التي جعلته نموذجًا مختلفًا للرجل الذي تتمناه المرأة.

وأشارت إلى أحد المشاهد الرومانسية التي لفتت انتباهها، عندما كان البطل يقف بجوار زوجته على شاطئ البحر، وبمجرد شعوره بأنها بدأت تشعر بالبرد، خلع سترته وقدمها لها، معتبرة أن هذه التفاصيل البسيطة تعكس اهتمام الرجل الحقيقي بالمرأة وقدرته على التعبير عن مشاعره بأفعال تلقائية.

وتطرقت مفيدة شيحة إلى مشهد آخر وصفته بالصادم من شدة إعجابها به، حين تدخل البطل بذكاء لحل خلاف بين والدته وزوجته، وتمكن من احتواء الأزمة بطريقة حافظت على كرامة الطرفين، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، مؤكدة أن هذا التصرف يعكس نضج الرجل وقدرته على إدارة العلاقات الأسرية بحكمة.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بالتأكيد على أن الرومانسية لم تعد تقتصر على الكلمات المعسولة أو الهدايا باهظة الثمن، بل أصبحت ترتبط بالاهتمام والتقدير والاحتواء، قائلة: «إحنا مش هنقبل غير الرومانسية الكورية في أبسط أنواعها وأشكالها»، في إشارة إلى أن التفاصيل الصغيرة والمواقف الإنسانية باتت تصنع الفارق الحقيقي في مواصفات فتى أحلام البنات.

مفيدة شيحة الإعلامية مفيدة شيحة الصورة الرومانسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

جون إدوارد

الزمالك يحسم هوية المدير الرياضي الجديد.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد

سعر الدولار اليوم

الدولار وصل كام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر

طلاب المدارس

مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي

ترشيحاتنا

مودة الادهم

مودة الأدهم تغادر السجن بعد انتهاء مدة حبسها في قضية غسل الأموال والاتجار بالبشر

المتهم

بيحمل ركاب فى الصندوق.. القبض على سائق سيارة ربع نقل بالشرقية

المتهم

صور الواقعة فيديو.. تاجر مخدرات يشعل النار فى قارب يحتوى على مخزن للممنوعات بالجيزة

بالصور

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل مثل المحلات.. بمكونات بسيطة

الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل

المرتبة بتتحرك كل ليلة؟.. حيلة ذكية تمنع انزلاقها فوق السرير

المرتبة
المرتبة
المرتبة

140 عاما على ميلاد عصر السيارات.. مركبات عمرها أكثر من قرن تعود إلى شوارع بريطانيا

شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد