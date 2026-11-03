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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير موارد بشرية: الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور الإنسان في سوق العمل

الذكاء الإصطناعي
الذكاء الإصطناعي
محمود محسن

أكد الدكتور أيمن الدهشان، خبير الموارد البشرية وتطوير المؤسسات، أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً كاملاً للعنصر البشري في سوق العمل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يسهم التطور التكنولوجي في توفير أكثر من 170 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

وقال الدهشان، خلال لقاء له برنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي تتطلب تأهيل العاملين وتطوير مهاراتهم بدلاً من الاستغناء عنهم، لمواكبة متطلبات الوظائف الحديثة.

وأشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي امتدت إلى قطاعات متعددة، مثل المحاسبة والتصميم والطب، لافتاً إلى توجه شركات عالمية كبرى لإنشاء أقسام متخصصة في هذا المجال.

 امتلاك وتطوير هذه التقنيات

وطالب بزيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب التكنولوجي، وإنشاء وحدات للذكاء الاصطناعي داخل الوزارات والمؤسسات، مؤكداً أن المنافسة العالمية أصبحت ترتكز بشكل متزايد على امتلاك وتطوير هذه التقنيات.

أيمن الدهشان الموارد البشرية الذكاء الاصطناعي التطور التكنولوجي الوظائف

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