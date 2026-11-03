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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربيع ياسين: تصريحات وائل جمعة الأخيرة غير موفقة رغم أنه مدير كرة ناجح

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

انتقد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، تصريحات وائل جمعة بشأن طريقة تعامل الفرق المنافسة مع الأهلي، واصفًا إياها بغير الموفقة، رغم تقديره لنجاح جمعة في منصب مدير الكرة.

الاهلي

وقال ياسين، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الحديث عن الكيفية التي ينبغي أن يظهر بها الفريق المنافس أمام الأهلي ليس من اختصاص وائل جمعة، مؤكدًا أن لكل فريق أسلوبه وطريقته في خوض المباريات.

وفي سياق آخر، شدد ياسين على أن الأهلي يظل أفضل فريق في الدوري المصري وقارة أفريقيا، رغم كل الظروف والتحديات التي يواجهها.

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