ناديا البلبيسي: حرب إيران تزلزل الجمهوريين.. تحولات انتخابية تاريخية في الولايات المتحدة بعد قرن من الزمن

كشفت ناديا البلبيسي، مديرة مكتب قناة العربية في واشنطن، عن حدوث تحولات سياسية وانتخابية غير مسبوقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مؤكدة أن عددًا من الولايات المعروفة بتوجهاتها المحافظة شهدت تغيرات جذرية لم تحدث منذ نحو 100 عام.

نتائج الانتخابات أحدثت تغييرًا كبيرًا في موازين القوى

وأوضحت البلبيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، أن نتائج الانتخابات أحدثت تغييرًا كبيرًا في موازين القوى داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية، بعدما أصبحت غالبية اللجان التشريعية في الكونجرس تحت سيطرة الحزب الديمقراطي.

وأشارت إلى أن تداعيات الحرب مع إيران ألقت بظلالها على المشهد السياسي الأمريكي، لافتة إلى أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار الدخول في الحرب متأثرًا بمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت أن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، يسعى إلى النأي بنفسه عن بعض سياسات ترامب، مع التركيز على شعار «أمريكا أولًا»، في محاولة لاستعادة الخطاب الذي يستند إلى المصالح الأمريكية المباشرة.

حجم التأثير الذي تركته الحرب الإيرانية

وتعكس هذه التطورات حجم التأثير الذي تركته الحرب الإيرانية على الداخل الأمريكي، في ظل حالة من التحولات السياسية التي طالت حتى الولايات التي اعتادت دعم الجمهوريين.