لنهاية ديسمبر.. خفض رسوم الرفع المساحي 50% للمواطنين بمنطقتي الحميدات والمعنا بقنا

وجّه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بخفض رسوم الرفع المساحي بنسبة 50% للمواطنين بمنطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومركز شبكات المرافق، تيسيرًا على المواطنين الراغبين في استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأوضح محافظ قنا، بأن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتحفيزهم على استكمال الإجراءات الخاصة بملفات التسكين والتراخيص، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من التخفيض خلال الفترة المحددة.

وأشار الببلاوى، إلى أن تخفيض رسوم الرفع المساحي يستهدف تذليل العقبات أمام المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات المرتبطة بإجراءات التسكين والترخيص، فضلًا عن تقليل الأعباء المترتبة على استكمال المعاملات الحكومية.



وأضاف محافظ قنا، بأن المحافظة تعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة إنجاز الملفات وتحقيق الصالح العام.

وناشد محافظ قنا، المواطنين المستفيدين من القرار، سرعة التوجه إلى الجهات المختصة واستكمال إجراءاتهم خلال المهلة المقررة، والاستفادة من تخفيض رسوم الرفع المساحي بنسبة 50% قبل انتهاء القرار بنهاية شهر ديسمبر المقبل.





