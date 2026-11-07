ما قدمه لا يوصف.. حبيب نورمحمدوف يدافع عن رونالدو: يستحق الوداع أفضل

علّق الملاكم الروسي حبيب نورمحمدوف على إعلان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، مؤكدًا أن النجم المخضرم لم يحصل على الوداع الذي يليق بما قدمه لكرة القدم طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وقال حبيب نورمحمدوف، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رونالدو رحل عن ريال مدريد عام 2018 دون وداع يليق به، ثم تكرر الأمر مع يوفنتوس عام 2021، ومانشستر يونايتد عام 2022، وصولًا إلى رحيله عن منتخب البرتغال عام 2026.

وأضاف أن اللاعب عندما يقدم كل ما لديه يصبح في النهاية غير مرغوب فيه، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين عظماء، لكن رونالدو ينتمي إلى فئة العظماء من بين العظماء، وهو ما يجعل من الصعب على الكثيرين فهم عقلية هذه القامات الكبيرة.

وأكد الملاكم الروسي أن ما قدمه كريستيانو رونالدو لكرة القدم لا يمكن اختصاره في كلمة واحدة، كما لا يمكن وصف الطريقة التي تعاملت بها بعض الأندية معه، رغم كل ما منحه لها طوال سنوات وجوده.

وكان كريستيانو رونالدو قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله رسالة وداع مؤثرة إلى الجماهير البرتغالية، أعلن فيها نهاية رحلته مع المنتخب بعد 23 عامًا من العطاء.

وقال رونالدو في رسالته: «إلى الشعب البرتغالي، حانت لحظة خلع القميص رقم 7.. بعد 23 عامًا تشرفت خلالها بتمثيل البرتغال والدفاع عن ألوانها في ملاعب العالم»، مضيفًا: «لم يكن القرار سهلًا، لكن حان وقت تسليم الراية».

وترك رونالدو بصمة تاريخية مع منتخب البرتغال، بعدما أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية، وقاد بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016، إلى جانب لقب دوري الأمم الأوروبية، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة البرتغالية.

ويواصل قائد النصر السعودي مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية، رغم إسدال الستار على مشواره الدولي، وسط حالة من الاهتمام العالمي بقرار اعتزاله، وما يمثله من نهاية حقبة استثنائية في تاريخ منتخب البرتغال.