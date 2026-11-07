سماع الشهود في محاكمة 14 متهما في خلية الإسكندرية الإرهابية.. غدا

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، سماع الشهود في محاكمة 14 متهمًا في القضية رقم 1984 لسنة 2026 جنايات التجمع الأول، والمعروفة بخلية الإسكندرية الإرهابية.

محاكمة 14 متهما في خلية الإسكندرية الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، تولى المتهمون من الأول وحتى الثالث قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

استخدام العنف مع موظفين عموميين

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير شاركوا في جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها، ووجهت إليهم اتهامات بالاشتراك في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، واستخدام العنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة في الإسكندرية، والتعدي عليهم ورشقهم بالحجارة، وتعطيل وسائل النقل العامة البرية بقطع الطريق بكورنيش محافظة الإسكندرية.