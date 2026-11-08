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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بمشاركة 400 لاعب .. صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شهد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مساء السبت، ختام فعاليات بطولة الجمهورية الثانية للرواد والرائدات لتنس الطاولة، والتي استضافتها منطقة المنوفية لتنس الطاولة بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، على مدار يومي 6 ، 7 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة فوق سن 30 عاماً بمختلف محافظات الجمهورية والأندية الرياضية.

وتضمنت فعاليات الختام متابعة عدد من المنافسات النهائية للبطولة، وسط أجواء رياضية اتسمت بالحماس والتنافس، أعقبها تكريم عدد من الشخصيات والجهات المشاركة في تنظيم البطولة، تقديرًا لجهودهم ودورهم في إنجاح فعاليات البطولة وخروجها بصورة مشرفة، إلى جانب الاحتفاء بالمشاركة الواسعة للرواد والرائدات من مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس أهمية الرياضة في تعزيز التواصل والتعارف وترسيخ روح المنافسة الإيجابية بين أبناء المجتمع الرياضي.

وخلال فعاليات الختام، بحضور النائب سليمان خليل عضو مجلس النواب تم تكريم اللواء أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة ،  الكابتن عمرو فهمي عضو الاتحاد المصري لتنس الطاولة ،  الدكتور محمد سلامة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ، المهندس حسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ،  المحاسب محمود مصيلحي رئيس منطقة الشرقية لتنس الطاولة ،  الكابتن علي مطاوع شيخ المدربين بالمنوفية ،  المستشار سعيد خليفة رئيس لجنة الرواد ، الكابتن هشام أبو حشيش المدير التنفيذي للاتحاد المصري لتنس الطاولة الكابتن عبدالحميد قبر  ، أشرف ابو ريا مدير البطولة ،  الكابتن محمد عزيز رئيس لجنة الرواد السابق ،  الدكتورة فاطمة ابو ريا عضو لجنة الرواد ، الكابتن محمد طة المدير المالي للاتحاد  ، الكابتن إبراهيم سالم عضو لجنة الرواد ، كما أهدى الحضور محافظ المنوفية درعًا تذكاريًا، تقديرًا لجهوده الملموسة في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة، وحرصه المتواصل على دعم القطاع الرياضي والأنشطة والفعاليات الرياضية على أرض المنوفية.

فيما أعرب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة ، عن تقديره لاستضافة محافظة المنوفية للبطولة، مقدمًا الشكر لمحافظ المنوفية وكافة الجهات المشاركة في تنظيم البطولة على التعاون والتنسيق المتميز الذي ساهم في خروج الفعاليات بصورة مشرفة تليق بمكانة الرياضة المصرية.

هذا وأشاد محافظ المنوفية بالتنظيم المتميز للبطولة والمشاركة الواسعة من مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً حرصه  على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة والفعاليات الرياضية، ورعاية الموهوبين والمتميزين في مختلف الألعاب، باعتبار الرياضة أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتنمية قدراته البدنية والفكرية، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في دعم الأبطال الرياضيين وتوفير المناخ الملائم لاكتشاف المواهب وصقلها، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم المنوفية ومصر في المحافل الرياضية.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية تنس الطاولة

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