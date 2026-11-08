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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية تتصدر الجمهورية وتنفذ 6 قوافل طبية مجانية تخدم 11 ألف مواطن

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية جهودها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بمختلف القرى والمراكز، حيث نفذت 6 قوافل طبية علاجية خلال شهر أكتوبر 2026، نجحت في توقيع الكشف الطبي على 11 ألفًا و612 مواطنًا، مع تحويل 61 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالقرى والنجوع، لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وخاصة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، مشيدًا بالدور الفعال لفرق القوافل الطبية والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القوافل الست ضمت 11 عيادة متنقلة، قدمت خدماتها من خلال 10 تخصصات طبية، وشملت قافلة الحي السادس عشر بمدينة العاشر من رمضان التي وقعت الكشف الطبي على 1396 مواطنًا، وقافلة قرية أنشاص البصل بمركز الزقازيق التي خدمت 2495 مواطنًا، وقافلة قرية الخلايلة بمدينة صان الحجر التي استفاد منها 1608 مواطنين.

كما شملت القوافل قرية الرياض بمركز أبو كبير، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1796 مواطنًا، وقرية قهبونة بمركز الحسينية التي استفاد من خدماتها 2242 مواطنًا، بالإضافة إلى قافلة قرية سلمنت بمركز بلبيس التي قدمت خدماتها لـ2075 مواطنًا، بإجمالي 11 ألفًا و612 مستفيدًا، وتحويل 61 حالة إلى المستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القوافل قدمت خدماتها في تخصصات الباطنة والمسالك البولية والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأسنان، مع تخصيص عيادتين لخدمة الأطفال، وتوفير الخدمات الطبية المكملة من معامل وأشعة ورسم قلب.

وأضاف أنه تم تنظيم ندوات توعوية وجلسات للتثقيف الصحي، إلى جانب توفير عيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض المزمنة، بما يضمن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وفي إنجاز جديد يعكس كفاءة منظومة القوافل الطبية بالمحافظة، أكد الدكتور أحمد البيلي استمرار تصدر إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية المركز الأول على مستوى جميع محافظات الجمهورية للشهر الـ51 على التوالي، بما يعكس نجاح جهود فرق العمل في الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

الشرقية بمحافظة الشرقية الخدمات الطبية الكشف الطبي

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