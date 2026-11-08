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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إشادة كبيرة.. معهد ناصر للبحوث والعلاج يستقبل وفداً صينياً لبحث آفاق التعاون المشترك

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

في إطار الاستعدادات الجارية لعقد المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة، استقبل معهد ناصر للبحوث والعلاج، اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، وفداً صينياً رفيع المستوى، ضم نخبة من القيادات والخبراء وممثلي كبرى المستشفيات والمؤسسات والشركات الصينية المتخصصة في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والحلول الطبية المتقدمة، وذلك للتعرف على الإمكانات الطبية والتكنولوجية للمعهد، واستكشاف آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والصيني.

واستُهل برنامج الزيارة بعزف النشيدين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، أعقبه عرض تقديمي تعريفي شامل استعرض خلاله مسؤولو المعهد أبرز التخصصات والأقسام الطبية المتقدمة، والخدمات العلاجية المتطورة التي يقدمها، إلى جانب دوره في مجال السياحة العلاجية، وأهم محاور ومشروعات التطوير الاستراتيجية ضمن مشروع مدينة النيل الطبية.

جانب من الزيارة 

أحدث التقنيات والإمكانات الطبية 

وتضمن برنامج الزيارة جولة تفقدية موسعة بعدد من الأقسام والمراكز الطبية والمنشآت الحيوية بالمعهد، للتعرف عن قرب على أحدث التقنيات والإمكانات الطبية والتجهيزات التكنولوجية، وشملت الجولة:

  • وحدة الجراحات الروبوتية: اطلع الوفد على التجهيزات والإمكانات التكنولوجية للوحدة المزمع افتتاحها في الأول من ديسمبر المقبل، والتي تأتي في إطار حرص الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعم وتطوير الخدمات الطبية بمعهد ناصر، وإدخال أحدث تطبيقات التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وعلى رأسها تقنيات الجراحة الروبوتية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التدخلات الجراحية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
جانب من الزيارة 
  • مركز الأورام: تفقد الوفد المركز، واطلع على الإمكانات التشخيصية والعلاجية المتطورة، والخدمات الطبية المتخصصة المقدمة لمرضى الأورام.
  • مركز قلب النيل: شملت الجولة التعرف على منظومة الخدمات المتقدمة في تشخيص وعلاج أمراض القلب وجراحاته، بالإضافة إلى تفقد غرف الرعاية المركزة والاطلاع على تجهيزاتها الطبية الحديثة والإمكانات المتاحة بها.
  • مركز صحة المرأة: اطلع الوفد على الخدمات الطبية المتكاملة التي يقدمها المركز لدعم صحة المرأة، إلى جانب منظومة الخدمات الفندقية المتميزة التي تستهدف توفير تجربة علاجية متكاملة وبيئة مريحة للمترددات على المركز.
  • المعامل المركزية وأقسام الأشعة: تعرف الوفد على الإمكانات التشخيصية المتقدمة والتجهيزات التكنولوجية الحديثة، وما يضمه قسم الأشعة بالمعهد من أجهزة طبية متطورة تدعم دقة التشخيص وسرعة تقديم الخدمات الطبية.
  • مشروعات مدينة النيل الطبية: تم استعراض مختلف محاور التطوير الإنشائية والطبية والتكنولوجية للمشروع، باعتباره أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة وفقاً للمعايير العالمية.
جانب من الزيارة 

الوفد الصيني يضم قيادات وممثلي كبرى المؤسسات الطبية وشركات التكنولوجيا الصحية

وضم الوفد الصيني عدداً من القيادات والخبراء وممثلي المؤسسات الطبية والتكنولوجية، من أبرزهم:

السيد/ لي بينغ (Mr. LI Peng)، نائب رئيس مستشفى بكين للصداقة بجامعة العاصمة الطبية (Beijing Friendship Hospital).

السيدة/ ليو دونغ هونغ (Ms. LIU Donghong)، نائب الرئيس والأمين العام لجمعية صيادلة بكين.

السيد/ تشانغ لي (Mr. ZHANG Li)، مدير مجموعة (Shanghai MicroPort MedBot) المتخصصة في تقنيات الجراحة الروبوتية.

السيد/ ليو يانغ (Mr. LIU Yang)، نائب مدير قسم جراحة القدم واليد بمستشفى الشعب الرابع بمدينة جينان.

السيد/ كانغ تشي (Mr. KANG Qi)، رئيس قسم المعلومات الطبية بجمعية بكين للسيطرة على الأمراض المزمنة.

كما ضم الوفد مجموعة من المديرين والتنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الأجهزة والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، من بينها: (Shanghai United Imaging, Shenzhen YHLO Biotech, Shenzhen Comen Medical, Shanghai Raykeen Laser, Neusoft Medical).

إشادة صينية بالإمكانات الطبية ومشروعات التطوير بمدينة النيل الطبية

وخلال الزيارة، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن إعجابهم بما يمتلكه معهد ناصر للبحوث والعلاج من إمكانات طبية وتكنولوجية متقدمة، وما يضمه من تخصصات ومراكز طبية متميزة، مشيدين بمستوى التطور في مجالات الجراحة الروبوتية وعلاج الأورام وجراحات القلب المتقدمة.

كما أبدى الوفد إعجابه بالرؤية الطموحة للدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي، وما يتضمنه مشروع مدينة النيل الطبية من إمكانات واعدة ومقومات استراتيجية من شأنها إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي متميز للرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

مدير عام معهد ناصر: نحرص على تعزيز التعاون الدولي ونقل أحدث التكنولوجيات الطبية بما يدعم تطوير المنظومة الصحية المصرية

وفي هذا السياق، صرح الدكتور/ محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر للبحوث والعلاج، بأن استقبال هذا الوفد الصيني رفيع المستوى يعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها المعهد، والثقة المتزايدة في قدرات المنظومة الصحية المصرية وما تمتلكه من خبرات وإمكانات طبية وتكنولوجية متطورة.

وأضاف أن المعهد يحرص على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الطبية العالمية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، لا سيما في مجالات الجراحة الروبوتية والتشخيص والعلاج المتقدم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن مشروع مدينة النيل الطبية يمثل نموذجاً طموحاً لرؤية الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بما يعزز قدرات مصر في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، ويدعم مكانتها على خريطة السياحة العلاجية إقليمياً ودولياً.

وأكد أن المعهد يتطلع إلى أن تسفر هذه الزيارة عن خطوات عملية وشراكات مثمرة بين الجانبين المصري والصيني، تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات الطبية والتكنولوجية والبحثية، وتدعم تبادل المعرفة والخبرات، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمواطن المصري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي، والانفتاح على التجارب والتقنيات الطبية العالمية، بما يدعم جهود تطوير المنظومة الصحية، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتميز الطبي والبحث العلمي والسياحة العلاجية.

المنتدى العربي الصيني مجال الصحة معهد ناصر للبحوث والعلاج الشركات الصينية مدينة النيل الطبية

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