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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وان بلس تكشف موعد وصول تحديث أندرويد 17 إلى 6 من أجهزتها

وان بلس 12
وان بلس 12
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة وان بلس، عن جدول زمني محدد لإطلاق تحديث أندرويد 17 لأجهزتها خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن شهدت عملية طرح التحديثات خلال الشهر الماضي تقدما على الجدول الزمني المعلن، حيث وصل التحديث إلى عدد من الأجهزة قبل الموعد المحدد بأسبوع تقريبا.

ووفقا لأحدث جدول زمني نشرته شركة أوبو عبر منصة “إكس”، حصل عدد من أجهزة وان بلس على مواعيد محددة لاستقبال التحديث الجديد، تشمل هواتف رائدة وأجهزة لوحية وهواتف من الفئة المتوسطة، من بينها OnePlus 12 وOnePlus Open وOnePlus Pad 3.

مواعيد تحديث أندرويد 17 لهواتف وان بلس في نوفمبر 2026
 

حددت الشركة المواعيد التالية لطرح التحديث على أجهزتها:

- 5 نوفمبر: هاتف OnePlus 13R.
- 17 نوفمبر: هاتف OnePlus 12.
- 18 نوفمبر: جهاز OnePlus Pad 3 اللوحي.
- 24 نوفمبر: هاتف OnePlus Open القابل للطي.
- 26 نوفمبر: هاتفا OnePlus Nord 6 وOnePlus Nord CE 6.
 

وبذلك أصبح بإمكان مالكي هذه الأجهزة معرفة الموعد المتوقع لوصول التحديث إلى هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، والاستعداد لتثبيته فور إتاحته رسميا.

كيفية تثبيت تحديث أندرويد 17 على هواتف وان بلس


يمكن للمستخدمين التحقق من وصول التحديث وتثبيته من خلال التوجه إلى إعدادات الجهاز، ثم اتباع الخطوات التالية:

- فتح تطبيق الإعدادات Settings.
- اختيار النظام والتحديثات System & Updates.
- الضغط على تحديث البرنامج Software Update.
- التحقق من توفر التحديث الجديد وبدء عملية التنزيل والتثبيت.
 

أجهزة وان بلس تستعد للحصول على التحديث خلال الفترة المقبلة


ولا يتوقف جدول التحديثات عند شهر نوفمبر، إذ تستعد ون بلس لإطلاق تحديث ColorOS 17 لمزيد من هواتفها الرائدة القديمة والأجهزة الاقتصادية، إلى جانب عدد من الأجهزة اللوحية خلال الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تصل المرحلة الأخيرة من التحديثات إلى الأجهزة المؤهلة خلال الربع الأول من عام 2027، فيما يتوقع أن تكشف الشركة عن مواعيد أكثر دقة لبقية الأجهزة مع اقتراب موعد طرح التحديثات.

وتجدر الإشارة إلى أن مواعيد الإطلاق المعلنة قد تختلف بحسب الجهاز والمنطقة، لذلك ينصح المستخدمون بمتابعة إشعارات التحديث الرسمية والتحقق من توفر الإصدار الجديد عبر إعدادات الهاتف.

تحديث أندرويد 17 وان بلس هواتف رائدة OnePlus 12 هواتف وان بلس تحديث البرنامج

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