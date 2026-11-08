الأنبا أرساني يرسم كاهنًا جديدًا للخدمة في بلجيكا باسم القس أنطونيوس

صلى نيافة الأنبا أرساني، أسقف إيبارشية هولندا والمشرف على القطاع الهولندي بشمال بلجيكا (Flanders)، القداس الإلهي، بكاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الإنجيلي بمدينة أنتويرب (Antwerpen) البلجيكية.

وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته الشماس أنطوان نبيل كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة هاسلت (Hasselt)، بمقاطعة ليمبورخ البلجيكية، باسم القس أنطونيوس.

وشارك في صلوات القداس والرسامة مجمع آباء كهنة الإيبارشية، إلى جانب الشمامسة وأعداد كبيرة من أبناء الكنيسة، الذين شاركوا فرحة الرسامة الكهنوتية.



