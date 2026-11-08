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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لقاء تعريفي بقمة جامعة بنها للشركات الناشئة 2026 بكلية الزراعة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

شهدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، اللقاء التعريفي بقمة جامعة بنها للشركات الناشئة 2026، الذي استضافته كلية الزراعة.


جاء ذلك بحضور الدكتور السيد خاطر، عميد كلية الزراعة، والدكتور عبد الفتاح منجد، القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء كلية الزراعة.
وقدم اللقاء الدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، واستهدف التعريف بأهداف القمة ومساراتها وفرص الدعم التي توفرها، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب على المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن القمة تمثل فرصة لتعزيز الاستفادة من نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى مشروعات تطبيقية تلبي احتياجات المجتمع والصناعة، مشيرة إلى أهمية التكامل بين التخصصات الزراعية والبيطرية لتقديم حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
ودعت نائب رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب إلى المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم، والاستفادة من برامج التدريب والتطوير والاحتضان، بما يسهم في تنمية مهارات ريادة الأعمال وإعداد فرق قادرة على تأسيس شركات ناشئة قائمة على المعرفة والابتكار.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أيمن سمير أهداف القمة ومساراتها ومراحل المشاركة وآليات التقديم، إلى جانب أوجه الدعم والتدريب والإرشاد المتاحة، وآليات تطوير نماذج الأعمال، وصولًا إلى تأهيل المشروعات للاحتضان وجذب الاستثمارات.


كما استعرض مستشار رئيس الجامعة للابتكار مجالات المشاركة، مع التركيز على التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا البيطرية والإنتاج الحيواني، وأهمية توظيف الخبرات البحثية والإمكانات العلمية بكليتي الزراعة والطب البيطري في تطوير منتجات وخدمات وحلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات السوق.


ويأتي تنظيم اللقاء في إطار جهود جامعة بنها لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع قطاعات الصناعة والاستثمار، وتهيئة بيئة محفزة لتحويل الأفكار والمخرجات البحثية الواعدة إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

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