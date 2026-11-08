النائبة داليا الأتربي تنعى ضحايا حادث قطار العياط وتؤكد ضرورة محاسبة المقصرين

قدمت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث قطار العياط، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربةً عن بالغ حزنها وأسفها إزاء هذا الحادث الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت الدكتورة داليا الأتربي أهمية سرعة الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أوجه قصور قد تكشف عنها التحقيقات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث ويحافظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين

وثمنت عضو مجلس الشيوخ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين، والتوجيه بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه.

واختتمت الدكتورة داليا الأتربي بتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمن الله عليهم بتمام العافية، داعيةً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.