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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول الموز يوميا.. ما فوائده وما هي أضرارة المحتملة ؟

الموز
الموز
نهى هجرس

تشير دراسة حديثة إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بانتظام، ك الموز، قد يُساعد في خفض ضغط الدم، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء - علم وظائف الكلى، فإن زيادة البوتاسيوم في النظام الغذائي مع تقليل تناول الصوديوم في الوقت نفسه يُمكن أن يُساعد في ضبط ضغط الدم. 

وتدعم هذه النتيجة فكرة أن التعديلات الغذائية قد تُساهم في صحة القلب والأوعية الدموية.

يرفع الصوديوم ضغط الدم، بينما يساهم تناول هذا المعدن الموجود في الفاكهة في خفضه، ويُعدّ الموز مصدراً جيداً للبوتاسيوم، لكن تناول موزة واحدة لا يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية منه، لذا ينبغي تناول أطعمة أخرى غنية بالبوتاسيوم".

يقدم  الموز فوائد صحية عديدة تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة، بما في ذلك القلب. 

فهو غني بالبوتاسيوم، وهو معدن حيوي ضروري لوظائف الكلى والقلب والعضلات، ولصحة الجهاز العصبي، ويشارك البوتاسيوم في وظائف فسيولوجية متعددة، مثل انقباض العضلات وتنظيم ضربات القلب.

علاوة على ذلك، يُساعد الموز على الهضم لاحتوائه على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تُحسّن عملية الهضم وتُعزز توازن البكتيريا المعوية. 

تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالي 3 غرامات من الألياف الغذائية، مما يُساهم في صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك، تُساعد الألياف الغذائية الموجودة في الموز على تنظيم حركة الأمعاء، وتعزيز صحة البكتيريا المعوية، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.

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يعد الموز مصدراً غنياً بالكربوهيدرات البطيئة الامتصاص والألياف، مما يُساعد على الحفاظ على مستويات طاقة ثابتة لفترة أطول، يحتوي الموز على ما يقارب 21-27 غراماً من الكربوهيدرات في كل موزة، مما يُوفّر طاقة سريعة بفضل محتواه العالي من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، وهذا ما يجعله وجبة خفيفة مثالية للرياضيين قبل أو بعد التمرين لاستعادة نشاطهم

أضرار الإفراط في تناول الموز 

على الرغم من فوائدها العديدة، من المهم عدم الإفراط في تناول الموز. 

بالنسبة لمعظم الناس، لا يُفترض أن يُسبب تناول موزة أو اثنتين يوميًا أي مشاكل، ولكن من الأفضل عدم الإفراط في ذلك. 

فالإفراط في تناول الموز قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة السعرات الحرارية المُتناولة، مما يؤثر سلبًا على الصحة. 

يحتوي الموز على نسبة عالية من السعرات الحرارية مقارنةً بالفواكه الأخرى، حيث تبلغ حوالي 95 سعرة حرارية لكل 100 غرام، وقد تختلف هذه النسبة باختلاف نوع الموز ودرجة نضجه

يؤدي ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الجسم إلى حالة تُسمى فرط بوتاسيوم الدم، والتي تؤثر على وظائف القلب، لذا، يُنصح الأشخاص المصابون بأمراض الكلى أو الذين يعانون من ارتفاع مستوى البوتاسيوم باستشارة الطبيب قبل تناول الموز. 

كما قد يُعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الموز، وتظهر عليهم أعراض مثل الحكة أو الطفح الجلدي أو التورم.

يُعدّ الموز من أكثر الفواكه شعبيةً وبأسعار معقولة في العالم، وذلك بفضل مذاقه الرائع وقيمته الغذائية العالية وتعدد استخداماته، وهو شبه خالٍ من الدهون، ولكنه غنيّ بالكربوهيدرات، إذ يحتوي على ما يقارب 21-23 غرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 غرام.

المصدر health 

الموز فوائد الموز أضرار الموز البوتاسيوم الطاقة

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