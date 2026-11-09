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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في السعودية

ميتسوبيشي أوتلاندر 2026
ميتسوبيشي أوتلاندر 2026
صبري طلبه

تنتمي ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة، وتواصل العلامة اليابانية طرحها في السوق السعودي من خلال مجموعة من الفئات التي تختلف في مستويات التجهيز والأسعار. 

تصميم ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 

تأتي أوتلاندر الجديدة بهيكل يبلغ طوله 4,710 مم، وعرضه 1,862 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,740 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,706 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,715 كجم.

ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

وتحصل ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 على منظومة إضاءة تعتمد على تقنية LED، وجنوط مصنوعة من الألمنيوم بقياس 18 بوصة، سواء في المحور الأمامي أو الخلفي، كما تتضمن المرايا الجانبية مؤشرات للانعطاف، وفتحة سقف.

محرك ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

تعتمد أوتلاندر 2026 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات، بسعة 2.5 لتر، وتبلغ القوة الناتجة عنه 181 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 245 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

وتعمل المنظومة الحركية على نقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الرباعي 4WD ، وتسجل ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 معدلًا لاستهلاك الوقود يبلغ 13.7 كيلومتر لكل لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 55 لترًا. 

أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في السوق السعودي

تتوفر ميتسوبيشي أوتلاندر 2026 في المملكة العربية السعودية بأربع فئات، تبدأ أسعارها من 99,956 ريالًا سعوديًا للفئة الأولى، وترتفع إلى 111,560 ريالًا للفئة الثانية.

ميتسوبيشي أوتلاندر 2026

بينما تصل الفئة الثالثة إلى 129,961 ريالًا، أما الفئة الأعلى ضمن القائمة السعرية فتأتي مقابل 150,661 ريالًا سعوديًا.

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