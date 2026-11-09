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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 4 متهمين في خلية مصر القديمة الإرهابية.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، محاكمة 4 متهمين، في القضية رقم 14097 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة.

محاكمة 4 متهمين بخلية مصر القديمة الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهمين الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين الثالث والرابع لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 4 متهمين خلية مصر القديمة إرهاب

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