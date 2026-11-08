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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الري: التنبؤ بالعواصف والسيول قبل حدوثها بـ72 ساعة

الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء
الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء
محمد كمال

أكد الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء، امتلاك وزارة الموارد المائية والري خبرات فنية وأجهزة ومحطات رصد تساعد على متابعة كميات الأمطار والتنبؤ بالعواصف قبل حدوثها بنحو 72 ساعة، بما يدعم الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول.

خطة للتوسع في البحيرات والسدود وأحواض التهدئة لحصاد الأمطار

وقال الكومي، خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، إن القطاع البحثي بوزارة الموارد المائية والري يمتلك الخبرات والكوادر والأجهزة اللازمة لرصد الأمطار، وإعداد التنبؤات قبل تعرض المناطق للعواصف.

وأضاف أن استعداد مصر لمواجهة التغيرات المناخية ومخاطر السيول يقوم على شقين، بحثي وتنفيذي، موضحًا أن الشق البحثي جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في عام 2014، من خلال مشروع حماية المدن المعرضة لأخطار السيول.

وأشار إلى أن المشروع شهد مشاركة القطاع البحثي بالوزارة والمركز القومي للبحوث في إعادة دراسة الأودية النشطة هيدرولوجيًا وتحديث أطالس السيول، بما يساعد على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر والتخطيط للتعامل معها.

وفيما يتعلق بخطط التوسع في منشآت حصاد مياه الأمطار، أوضح الكومي أن المشروعات المستقبلية لن تقتصر على إنشاء البحيرات الجبلية، وإنما ستشمل أنواعًا مختلفة من المنشآت، من بينها البحيرات الصناعية الكبيرة التي تستطيع حصاد ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار، والسدود والحواجز وأحواض التهدئة.

وأكد أن هناك خطة للتوسع في هذه المشروعات على مستوى الجمهورية، خاصة في المحافظات التي تتعرض لعواصف مطرية شديدة، مثل البحر الأحمر وسيناء ومطروح، بهدف حصاد أكبر كمية ممكنة من المياه والاستفادة منها.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على ضمان كفاءة المنشآت المائية من خلال المتابعة الدورية عقب كل موسم للسيول، حيث يجري المهندسون تقييم كل منشأ على حدة، وتحديد مدى تأثره بالعواصف والتغير في سعته التخزينية.

وأضاف أنه في حال انخفاض السعة التخزينية لأي منشأ، تُنفذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة الفورية لتأهيله للموسم التالي.

التنبؤ بالسيول وزارة الري التغيرات المناخية حصاد الأمطار

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