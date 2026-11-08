تطوير مطحن السنانية وزيادة الطاقة الإنتاجية بدمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية لمطحن السنانية التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، وذلك لمتابعة أعمال التطوير التي شهدها المطحن والوقوف على كفاءة منظومة التشغيل والإنتاج، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والدكتور وليد نصار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا ، و هند مساعد، مدير مديرية التموين بدمياط .

وخلال الجولة ، تفقد المحافظ المطحن المقام على مساحة 1500 متر مربع، حيث اطّلع على أعمال التطوير التي تم تنفيذها، والتي شملت رفع كفاءة المبنى بالكامل، وتحديث المعدات وتوريد آلات حديثة، إلى جانب إنشاء صومعتين لتخزين القمح، بسعة 100 طن لكل صومعة، ونقرة حديثة لاستقبال القمح، بما أسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمطحن لتصل إلى 300 طن قمح يوميًا، مع إنتاج دقيق بنسبة استخراج 72%.

كما تابع الدكتور حسام الدين فوزي منظومة التشغيل ومراحل العمل داخل المطحن، بدءًا من استقبال القمح وتخزينه، مرورًا بعمليات التنظيف والتجهيز والطحن والنخل والتنقية، وصولًا إلى إنتاج الدقيق وتعبئته، حيث اطّلع على آليات التشغيل والمعدات المستخدمة في كل مرحلة، ومدى مساهمتها في رفع كفاءة العملية الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي.