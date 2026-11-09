مدرب نيس يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم.. ويؤكد: كان في قمة تألقه

كشف أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم، مؤكدًا أن اللاعب شعر بآلام في عضلة الفخذ الخلفية خلال الفترة الأخيرة، وقرر التوقف عن اللعب من تلقاء نفسه.

نيس الفرنسي

وأكد مدرب نيس أن إصابة عبد المنعم أمر مؤسف، خاصة أنه كان يعيش فترة مميزة وكان في قمة تألقه، مشيرًا إلى أن الإصابة قد تمثل انتكاسة للاعب بعد مستواه الجيد.

واختتم بانتالوني تصريحاته بالتعبير عن أمله في أن يكون محمد عبد المنعم قد اتخذ قرار التوقف في الوقت المناسب، وألا تكون الإصابة خطيرة، في انتظار تحديد حجمها ومدة غيابه.