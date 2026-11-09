تعرف على الحلول المتكاملة المقدمة من وزارة الصناعة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

تستهدف وزارة الصناعة تحويل المصانع المتعثرة إلى فرصة استثمارية لتعزيز الإنتاج المحلي وترشيد فاتورة الاستيراد.

خطوات التنفيذ:



1- دخول المصانع المتعثرة على منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة وتسجيل بياناتهم.



2- إجراء تقييم وتصنيف المصانع المتقدمة

3- تحديد احتياجات الدعم (مالي – فني – تحويله لفرصة استثمارية)

4- عند اكتمال دراسة الحالة.

يتم توجيه كل مصنع إلى المسار الأنسب من الـ3 مسارات المتاحة بالمنظومة:

• الشراكات الجديدة: عن طريق الربط والشراكة مع مستثمر من خلال المنصة.

• التمويل وإعادة التشغيل (من خلال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بإجمالي مليار جنيه): حيث تقوم شركة سي أى كابيتال بتوفير التمويل الصناعي ورأس المال العامل واعادة هيكلة الديون مع امكانية سداد جزء من المديونية، إلى جانب متابعة الأداء حتى إعادة التشغيل مع دخول شركة سي أى كابيتال كشريك في المصنع لمدة 5-7 سنوات ثم التخارج (يتبع هذا المسار الشروط الخاصة بالصندوق).

• حلول فنية وتشغيلية مخصصة (من خلال مركز تحديث الصناعة): في حالة وجود مشكلة فنية أو تشغيلية، يقوم المركز بتقييم الفجوة، ووضع خطة تطوير، ومتابعة تنفيذ الحل مع المصنع.

للدخول على منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة، يُرجى الضغط على الرابط التالي:

لمستخدمي أندرويد:



https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints

لمستخدمي نظام IOS:

https://apps.apple.com/us/app/دعم-المصنعين/id6739993615