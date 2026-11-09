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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: دعم الشركات الناشئة يعزز الإنتاجية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب أن توجه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في ختام منتدى مصر 2026 لدعم منظومة الشركات الناشئة، يعكس اهتمام الدولة بتعزيز ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاجية والنمو المستدام.

وأوضح " نظير" في تصريحاته أن دعم الشركات الناشئة يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار، وتحويل الأفكار والمشروعات الواعدة إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة.


توفير بيئة استثمارية جاذبة


مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوسيع فرص التمويل أمام رواد الأعمال، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أن ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق تحول اقتصادي هيكلي لتعزيز الإنتاجية والنمو المستدام، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى مصر 2026 لدعم منظومة الشركات الناشئة.


جاء ذلك خلال كلمة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أثناء افتتاحه، نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال GEF؛ الذي ينعقد خلال الفترة من 6-8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 10 آلاف مشارك ورائد أعمال و200 مستثمر من 70 دولة.

مجلس النواب وزارة التخطيط كيانات اقتصادية فرص عمل الشركات الناشئة

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