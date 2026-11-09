ملك الأردن يبحث مع رئيسة وزراء باربادوس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، مع رئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون خاصة في قطاعات المياه والصحة والطاقة المتجددة والسياحة والاستثمار والدفاع.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، حيث بحث الجانبان فرص تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة في مختلف القطاعات، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين.

وأعرب الجانبان، خلال اللقاء وفقًا لبيان الديوان الملكي الأردني، عن تطلعهما إلى عقد جولة لمبادرة اجتماعات العقبة في باربادوس العام المقبل.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد الملك عبدالله الثاني على أهمية خفض التصعيد وحماية أمن الدول العربية وسيادتها، محذرا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

حضر اللقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين، رئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيسة وزراء باربادوس.