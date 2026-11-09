سلطنة عمان وليبيريا توقعان بيانا مشتركا لإقامة العلاقات الدبلوماسية

وقع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مع وزيرة خارجية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي، بيانًا مشتركًا بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في إطار الحرص على توطيد الصداقة وفتح آفاق أوسع للتعاون.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية العماني، اليوم الاثنين لوزيرة خارجية ليبيريا، حيث بحثا علاقات الصداقة وآفاق التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية، وسبل تشجيع التواصل بين القطاع الخاص وتبادل الخبرات.

كما بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الحوار في دعم الأمن والاستقرار، وانتهاج سبل التفاوض والوسائل السلمية في حلّ القضايا والتحديات، مع التمسك بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول.