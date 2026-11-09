وساطة عراقية سرية.. ترامب يكلّف الزيدي بنقل مقترحات إلى طهران لإنهاء الحرب

أفادت قناة "الحدث" السعودية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي نقل مقترحات إلى طهران بهدف إنهاء الحرب.

وفد عراقي برئاسة الزيدي في طهران سراً

وأشارت إلى أن الزيارة السرية التي أجراها وفد عراقي إلى طهران كانت برئاسة رئيس الوزراء العراقي، موضحة أن ترامب أبدى موافقته على مقترحات قدمها رئيس الوزراء العراقي خلال محادثات هاتفية.

السفير العراقي: الزيارة خاصة وغير معلنة

وقال السفير العراقي لدى طهران، ياسر عبد الزهراء الحجاج، اليوم الاثنين، إن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إيران تأتي بطابع خاص وغير معلن، وتهدف إلى بحث سبل خفض التوتر، ونزع فتيل الحرب في المنطقة، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن "العراق ليس على هامش ما يجري في المنطقة، بل يتحرك بفاعلية وفق مصالحه الوطنية العليا، بقيادة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، واضعاً جهوده الدبلوماسية في خدمة التهدئة، ومنع التصعيد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

مبادرة عراقية لتشكيل لجنة وزارية للتهدئة

وبحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مبادرة لتشكيل لجنة تضم وزراء خارجية دول في المنطقة لزيارة طهران وواشنطن؛ بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم في خفض التصعيد.

وقال حسين إن المنطقة تمر بمرحلة من التوتر المتصاعد، في ظل استمرار احتمالات تجدد العمليات العسكرية، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات وإجراءات عملية تسهم في احتواء التصعيد، وتهيئة الظروف اللازمة لخفض التوتر، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية.

لجنة لزيارة طهران وواشنطن

وتابع البيان أن حسين طرح مبادرة لتشكيل لجنة تضم وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، تتولّى زيارة كل من طهران وواشنطن؛ بهدف بحث سبل التوصل إلى تفاهمات سلمية تسهم في معالجة الخلافات القائمة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.