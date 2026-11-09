بالأرقام.. زيزو يتصدر هدافي الأهلي ومحمد هاني الملك| حصاد 13 مباراة للمارد الأحمر

فرض النادي الأهلي نفسه على خريطة المنافسة الهجومية خلال مشاركاته في مختلف البطولات هذا الموسم، بعدما كشفت الأرقام عن تسجيل الفريق 30 هدفًا خلال 13 مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 2.3 هدف في اللقاء الواحد، مقابل استقبال 7 أهداف، في حصيلة تعكس الفاعلية الهجومية للفريق والتوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي.

زيزو يتصدر هدافي الأهلي ومحمد هاني ملك الصناعة

وخاض المارد الأحمر 13 مواجهة حتى الآن، بواقع 8 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة واحدة في كأس مصر، إلى جانب مباراتين في كأس عاصمة مصر، ومثلهما في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليقدم الفريق مستويات تهديفية لافتة على مدار مشواره بمختلف المسابقات.

وعلى صعيد المنافسة على لقب هداف الفريق، نجح أحمد سيد زيزو في الانفراد بالصدارة برصيد 6 أهداف سجلها خلال 11 مباراة، ليأتي خلفه حسين الشحات بعدما أحرز 5 أهداف، بينما احتل عمر الساعي المركز الثالث برصيد 4 أهداف خلال 8 مشاركات فقط.

وجاء أشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة في المركز التالي برصيد 3 أهداف لكل منهما، فيما سجل طاهر محمد طاهر هدفين خلال 10 مباريات.

وفي ملف صناعة الأهداف، خطف محمد هاني الأنظار بعدما تصدر قائمة صانعي أهداف الأهلي برصيد 4 تمريرات حاسمة، متقدمًا على طاهر محمد طاهر صاحب الـ3 تمريرات.

كما تساوى زيزو وأشرف بن شرقي وسفيان بن جديدة ومروان عطية برصيد تمريرتين حاسمتين لكل لاعب، وهو ما يعكس تعدد العناصر القادرة على صناعة الفارق هجوميًا، ويمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة في بناء الهجمات والوصول إلى مرمى المنافسين.