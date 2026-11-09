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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الوادي الجديد: تحرير 26 محضرًا وضبط 95 صنفًا غذائيًا مخالفًا خلال حملة بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على الأسواق والبائعين الجائلين بمدينة الخارجة، في إطار جهود تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وأوضحت المحافظة أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، حيث نفذتها إدارة الحوكمة بالوحدة المحلية، برئاسة ياسمين شعبان، مدير الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن مباحث التموين وإدارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرًا تموينيًا وصحيًا، تضمنت 11 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر المقرر، ومحضرًا واحدًا للغش التجاري.

وأضافت المحافظة أن اللجنة تمكنت خلال الحملة من ضبط ومصادرة 95 صنفًا من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات والاشتراطات القياسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، للتصدي للمخالفات التموينية والصحية، وضبط حركة البيع والشراء، وحماية صحة وسلامة المواطنين.

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