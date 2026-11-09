حملة نظافة موسعة لتجميل الشوارع مدينة بلاط ورفع كفاءة المظهر الحضاري ببلاط الوادي الجديد

بناءً على توجيهات مالدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبتعليمات وإشراف الأستاذ/ عمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، بالاهتمام بملف النظافة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع كامل محمد، نائب ثان رئيس المركز، يرافقه ياسر عبد السلام، مدير وحدة التميز الحكومي بالمركز، وأعمال فريق شئون البيئة ببلاط خلال تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت شارع الاستراحة ومحيط مؤسسة الخلفاء الراشدين بمدينة بلاط.

وقد استهدفت الحملة رفع كافة التراكمات والمخلفات وتجميل الشوارع المستهدفة بواسطة معدات المركز، وذلك في إطار حرص رئاسة المركز على إضفاء المظهر الحضاري والجمالي اللائق بالمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.