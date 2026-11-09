نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال ارض الجمعيات ويوجه بسرعة الانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر المقبل

عقد الدكتور أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف علي معدلات الانجاز والتأكيد علي الانتهاء من كافة الأعمال في موعد أقصاه ٣١ديسمبر ٢٠٢٦.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الأعمال الجارية بأرض الجمعيات وفقاً لجدول زمني محدد.

وخلال الاجتماع وجه نائب المحافظ بضرورة التزام الجمعية التعاونية للبناء والاسكان بتقديم جدول زمني تفصيلي يتضمن مختلف الأعمال المطلوب الانتهاء منها ، ومواعيد تنفيذ كل مرحلة بما يضمن وضوح المسوؤليات والالتزام بالتوقيتات المحددة.

كما تم التأكيد على قيام الشركة القابضة بإعداد تقرير متابعة أسبوعي يتضمن مستجدات التنفيذ ونسب الانجاز ، لعرضة علي السيد المحافظ ، بما يتيح المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي ، وسرعة التدخل للتعامل مع أي معوقات قد تؤثر علي سير العمل .

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية ، والالتزام الصارم بالجدول الزمني ، وتسريع معدلات التنفيذ ، لضمان الانتهاء من جميع الأعمال بأرض الجمعيات في الموعد المحدد.تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ وتحقيقاً لمصلحة المواطنين .