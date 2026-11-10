5 تطبيقات لا غنى عنها في جهاز "ماك ميني" لعام 2026

يعد جهاز "ماك ميني" (Mac mini) خياراً ممتازاً لمن يبحث عن جهاز كمبيوتر مكتبي قوي بسعر معقول مقارنة بأجهزة "ماك بوك" (MacBook) أو "ماك ستوديو" (Mac Studio).

وللحصول على أفضل تجربة ممكنة من هذا الجهاز الرائع، رشح خبراء التكنولوجيا 5 تطبيقات أساسية يجب تثبيتها فوراً.

تصفح أسرع وإبداع بلا حدود

وبحسب تقرير نشره موقع "بي جي آر" (BGR) التقني، يأتي متصفح "أوبرا وان" (Opera One) في صدارة هذه التطبيقات.

ورغم ترويج أبل المستمر لمتصفح "سفاري" (Safari)، إلا أن "أوبرا وان" أثبت تفوقه بفضل سرعته وذكائه الاصطناعي المدمج، بالإضافة إلى قدرته على تجميع النوافذ وتقسيم الشاشة دون استهلاك كبير للذاكرة.

ولمحبي الكتابة والتدوين، ينصح بشدة باستخدام تطبيق "يوليسيس" (Ulysses). يوفر هذا التطبيق بيئة هادئة خالية من التشتيت، مع أدوات متقدمة لتنظيم المقالات والمشاريع، وميزة التدقيق اللغوي لأكثر من 20 لغة، بالإضافة إلى سهولة نشر المقالات مباشرة على منصات مثل "ووردبريس" (WordPress).

استرخاء وأمان وحلول للصور

ولأن العمل الطويل يسبب الإرهاق، يقترح التقرير تطبيق "بورتال" (Portal). يأخذك هذا التطبيق في رحلة للاسترخاء وسط الطبيعة من خلال مشاهد خلابة وصوت محيطي، مما يساعد على تقليل التوتر وزيادة التركيز.

أما من الناحية الأمنية، فلا غنى عن تطبيق "إكسبريس في بي إن" (ExpressVPN) لحماية خصوصيتك وتصفح الإنترنت بأمان، فضلاً عن قدرته على فتح المواقع وخدمات البث المحجوبة جغرافياً، لتستمتع بمحتوى عالمي دون قيود.

وأخيراً، لتعديل الصور باحترافية وسهولة، يبرز تطبيق "بيكسلماتور برو" (Pixelmator Pro).

ورغم أن أبل استحوذت عليه مؤخراً، إلا أن النسخة الأصلية منه تظل الخيار الأفضل والأسهل للمستخدم العادي الذي لا يحتاج لتعقيدات برنامج مثل "فوتوشوب"، حيث يقدم أدوات سريعة وفعالة تعتمد على تقنيات التعلم الآلي.