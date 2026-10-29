أرخص لابتوب من آبل يعود بقوة..مواصفات خارقة لجهاز MacBook Neo 2

تواصل شركة آبل تطوير جيلها الثاني من الحاسوب المحمول الاقتصادي MacBook Neo 2، والذي يُمثل الفئة الأقل سعراً في سلسلة أجهزة الماك. ووفقاً لتقارير وتسريبات وكالة بلومبرج، تُخطط الشركة لطرح الجهاز رسمياً خلال النصف الأول من عام 2027 وتعد أبرز التحديثات المتوقعة في الجيل الجديد هي ترقية الأداء و الانتقال إلى معالج A19 Pro المتطور و رفع سعة الذاكرة العشوائية الأساسية من 8 جيجابايت إلى 12 جيجابايت وإضافة ألوان جديدة ومتنوعة إلى جانب الألوان الحالية.

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يعد من المتوقع أن يشهد الإصدار الجديد ارتفاعاً طفيفاً في السعر مقارنة بالجيل الأول (الذي انطلق بسعر 599 دولاراً واستقر لاحقاً عند 699 دولاراً). ورغم هذه الزيادة المحتملة، يُنتظر أن يحافظ MacBook Neo 2 على مكانته كأحد أفضل الخيارات الاقتصادية والأعلى قيمة مقابل السعر في تشكيلة أجهزة آبل

ماك بوك نيو

تأتي هذه التحديثات ذات الأسعار المعقولة في الوقت الذي تستعد فيه آبل لخطوات أكبر نحو فئات أعلى. من المقرر الكشف عن أولى طرازات MacBook Pro بشاشة OLED تعمل باللمس في 28 أكتوبر، ومن المتوقع أن تُدخل بعض التغييرات التصميمية على تصميم MacBook Pro الحالي.

بالنسبة لمن يبحث عن جهاز ماك بسعر معقول مع الحفاظ على أداء قوي وعمر بطارية ممتاز وسعر مناسب، قد يُقدّم جهاز Neo 2 تحسينات قيّمة. قد تؤثر ضغوط سلاسل التوريد على التوقيت الدقيق أو المواصفات النهائية، لكنّ التوقعات الحالية هي أن يكون الجهاز متاحًا في النصف الأول من عام 2027.